Marx Arriaga fue recibido en el Aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua con una protesta en donde la gente comenzó a gritarle al ex director General de Materiales Educativos de la SEP.

En los videos en redes sociales que ya se han hecho virales, han exhibido cómo fue recibido Marx Arriaga en Ciudad Juárez después de su atrincheriamiento en las oficinas de la SEP.

“¡Fuera Arriaga! ¡Los libros no son tuyos!”: Así reciben a Marx Arriaga en el Aeropuerto de Ciudad Juárez

En redes sociales ya están circulando videos del momento en el que Marx Arriaga llega al Aeropuerto de Ciudad Juárez después de haber cumplido más de 90 horas atrincherado en la oficina de la SEP en CDMX.

Al llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua este 18 de febrero, un grupo de manifestantes ya lo esperaba y lo recibieron con gritos como “¡Fuera Arriaga!” y “¡Los libros no son tuyos!” además de varios abucheos, esto refiriéndose a la controversia que tuvo por los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana y su reciente destitución.

Posteriormente puede verse a los mismos manifestantes seguir a Marx Arriaga hasta que aborda un vehículo particular y sale de las instalaciones del Aeropuerto, mientras continúan gritándole.

Cabe recordar que Arriaga fue cesado hace cinco días por negarse a eliminar 192 contenidos de libros educativos, según oficios de la SEP, lo que cual generó acusaciones de corrupción y tensiones con el titular Mario Delgado.

El recibimiento de Arriaga llega un día después de que abandonara formalmente las oficinas de la SEP tras más de 100 horas atrincherado en su despacho, exigiendo notificación oficial de su remoción.