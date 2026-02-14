Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), declaró que se reunió con Marx Arriaga antes de su salida de la Dirección General de Materiales Educativos.

“Yo platiqué con él (Marx Arriaga) el 28 de enero. Le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas en la construcción del movimiento” Mario Delgado

En entrevista para medios, agregó que la remoción de Marx Arriaga se debió a que no estaba dispuesto a hacer modificaciones a los materiales educativos, sobre el argumento de que “eso atentaría contra legado del obradorismo”.

Mario Delgado también aclaró que a Marx Arriaga ya se le había notificado que la plaza de la Dirección General de Materiales Educativos concluía el 15 de febrero.

Ya que, a partir del 16 de febrero 2026, la SEP ya podía elegir nuevo titular, tal como explicaron en comunicado el viernes 13 de febrero.

Marx Arriaga admite que ya esperaba su despido de la SEP (Cortesía)

Nota en desarrollo. En breve más información...