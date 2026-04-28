La reunión de trabajo o “comparecencia” a la que acudiría Maru Campos en el Senado de la República no fue agendada en las actividades oficiales de este 28 de abril, a pesar de que Morena ha asegurado que tiene su confirmación.

Así lo deja ver la agenda de actividades que se publica una noche antes, en la que no figura el encuentro en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, misma que se prometió sería pública.

Cabe recordar que dicha reunión de trabajo o “comparecencia” se había aprobado desde el 22 de abril para que se realizara a las 11:00 horas de este 28 de abril.

Comparecencia de Maru Campos no figura en agenda del Senado este 28 de abril (Senado )

Senado no agendó comparecencia de Maru Campos

La difusión de la agenda se da normalmente en la página web, vía correo electrónico y por las redes sociales del Senado donde explicaría el operativo en Chihuahua con agentes de la CIA.

Vía correo electrónico, dicha agenda fue difundida a las 21:13 horas del 27 de abril, aunque en las redes sociales oficiales del Senado aparece a partir de las 8:25 horas de este 28 de abril sin actualizaciones.

No obstante, el 24 de abril se les comunicó a los integrantes de las mencionadas comisiones que el encuentro se llevaría a cabo la fecha y hora fijadas en en Piso 24 de la Torres de Comisiones del Senado.

Comisión de Puntos Constitucionales invita a la reunión con Maru Campos. (@letroblesrosa)

Morena aún espera a Maru Campos pero no agendó reunión de trabajo

Desde Morena en el Senado se ha señalado que aún esperan a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, dado que aseguran no ha cancelado de manera oficial.

Así lo ha dicho el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, a pesar de que en el programa de Ciro Gómez Leyva, Maru Campos dijo vías WhatsApp que no rinde cuentas al Senado sino al pueblo de Chihuahua.

El senador de Morena aseguró que hasta esta mañana tiene confirmación de la presencia de Maru Campos y prometió que será bien tratada en la invitación a la reunión de trabajo, ademas de que la reunión sería pública .

“Sí, está confirmada para las 11 de la mañana para tener una plática en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública”, dijo a Azucena Uresti.