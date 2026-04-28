Hoy 28 de abril de 2026, el Senado de la República espera la asistencia de Maru Campos para aclarar el operativo en Chihuahua con agentes de Estados Unidos, pues a ellos no les ha cancelado.

Desde la tarde del 27 de abril, se comenzó a decir que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no asistiría al Senado y hoy por la mañana se lo confirmó a Ciro Gómez Leyva por un mensaje de WhatsApp.

Maru Campos sigue sin cancelar su asistencia al Senado por operativo en Chihuahua

Se ha dicho que la gobernadora Maru Campos no irá al Senado a explicar qué pasó en el operativo de Chihuahua y por qué había agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) operando sin que el gobierno federal supiera.

Sin embargo, el senador Óscar Cantón Zetina de la Comisión de Puntos Constitucionales aseguró que a ellos no les ha cancelado su asistencia, así que esperan su aclaración hoy.

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