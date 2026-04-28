El Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la presunta intromisión de al menos cuatro agentes extranjeros de la CIA que habrían muerto durante un operativo antidrogas en territorio chihuahuense.

Mediante un comunicado, el partido blanquiazul reconoció la decisión de la mandataria estatal de mantener bajo reserva la información relacionada con el caso, antes de acudir a otras instancias como la Cámara de Senadores, donde fue citada para comparecer por su actuación.

Asimismo, destacó la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio de “El Pinal”, ubicado en el municipio de Morelos, donde presuntamente participaron agentes extranjeros.

Sobre este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició una carpeta de investigación.

PAN respaldará a Maru Campos si comparece en el Senado

El PAN afirmó que respaldará a Maru Campos en caso de que decida acudir a comparecer ante la Cámara de Senadores, una vez que concluyan las investigaciones correspondientes.

También sostuvo que Chihuahua y México requieren soluciones, no confrontaciones políticas. En ese sentido, criticó a Morena y al gobierno federal por no reconocer la labor de la gobernadora, al asegurar que su administración desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país.

PAN acusa a Morena de omisión en casos de gobernadores

En el mismo comunicado, el PAN señaló que a Morena no le preocupa la soberanía nacional, sino que le incomoda el combate al crimen organizado y la existencia de gobiernos que, según dijo, sí enfrentan a los delincuentes.

Además, acusó al partido guinda de no actuar contra gobernadores de su propia afiliación política vinculados con presuntos casos de corrupción o narcotráfico, entre ellos:

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a quien señalan de presuntas reuniones con Ismael “El Mayo” Zambada.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, a quien le fue cancelada la visa estadounidense en medio de señalamientos por supuestos vínculos criminales.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por nombrar como asesor legal al abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”.

El PAN afirmó que en estos casos ha existido silencio y una defensa cínica por parte de Morena.

Finalmente, sostuvo que México necesita coordinación institucional y no persecución política; resultados y no montajes, además de respeto al federalismo, apego a la ley y el fin del uso político de las instituciones.