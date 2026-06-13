Amanecimos con grandes noticias para el ciclismo mexicano en el plano internacional: Isaac del Toro vence en la Etapa 7 y se robó los reflectores en la séptima etapa del Tour Auvergne - Rhône-Alpes.

Isaac del Toro tuvo una exigente jornada de alta montaña. El joven talento mexicano no deja de demostrar que está en plenitud de condiciones físicas y que ya dejó atrás los problemas derivados de su reciente lesión.

En un cierre de carrera electrizante, Del Toro alcanzó al español Juan Ayuso en los kilómetros finales, lo que le permitió sellar su victoria número 27. Además, ya se encuentra en la tercera posición de la clasificación general.

Isaac del Toro se convirtió en el segundo ciclista mexicano en ganar una etapa en elTour Auvergne - Rhône-Alpes, detrás de Raúl Alcalá.

El impresionante cierre de Isaac del Toro para vencer a Juan Ayuso en la Etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes.

Isaac del Toro enfrentó una de las etapas más complicadas del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, la cima del Grand Colombier. El mexicano no se intimidó y en un cierre de alarido remontó y dejó atrás a Ayuso.

Con este gran cierre, Isaac del Toro se colocó en la tercera posición de la clasificación general, a 49 segundos de Luke Tuckwel.

Isaac del Toro: ¿Cómo quedó la Etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes?

Luego de vencer en la Etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, Isaac del Toro se colocó en la tercera posición de la clasificación general y la esperanza vive para el brillante ciclista mexicano.

Etapa 7:

Isaac del Toro | MÉX | UAE | 3h 41:41 Juan Ayuso | Lidl-Trek | a 24 Tobias Johannessen | NOR | Uno-X | 38 Matteo Jorgenson | EE UU | Visma | 41 Cian Uijdebroeks | BÉL | Movistar | m.t.

Clasificación general: