José de Loreto Javalera Bojórquez es un político mexicano que se desempeña como presidente municipal de Morelos, Chihuahua, para el periodo 2024-2027.

En 2026 se llevó a cabo el desmantelamiento de dos narcolaboratorios presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, como parte de operativos de seguridad en Morelos.

¿Quién es José de Loreto Javalera Bojórquez?

José de Loreto Javalera Bojórquez es un político mexicano que ocupa el cargo de presidente municipal de Morelos, Chihuahua.

Fue electo para el periodo 2024-2027 tras ser postulado por Morena, desde donde encabeza la gestión pública local y la atención a las necesidades del municipio.

¿Qué edad tiene José de Loreto Javalera Bojórquez?

José de Loreto Javalera Bojórquez cuenta con aproximadamente 40 años de edad, de acuerdo con registros públicos.

¿José de Loreto Javalera Bojórquez tiene pareja?

No hay información pública verificable sobre su estado civil o vida personal, ya que sus perfiles oficiales se enfocan en su labor gubernamental.

¿Qué signo zodiacal es José de Loreto Javalera Bojórquez?

No es posible determinar su signo zodiacal, debido a que no se ha difundido su fecha de nacimiento completa.

¿José de Loreto Javalera Bojórquez tiene hijos?

No se cuenta con información pública confirmada sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió José de Loreto Javalera Bojórquez?

Según registros de transparencia, José de Loreto Javalera Bojórquez cuenta con estudios hasta nivel secundaria.

¿En qué ha trabajado José de Loreto Javalera Bojórquez?

José de Loreto Javalera Bojórquez es conocido por su participación en la administración pública municipal, donde ha desarrollado su carrera política.