Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, anunció que no acudirá al Senado de la República a comparecer por la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

“No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio, nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente no al Senado” Maru Campos

Así lo dijo a Ciro Gómez Leyva vía un mensaje de WhatsApp a pesar de de que tanto el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena anunciaron en diversos momentos que sí acudiría.

De acuerdo con el mensaje que leyó Ciro Gómez Leyva en su programa de radio en Grupo Fórmula, Maru Campos dijo que solo le rinde cuentas a la ciudadanía de Chihuahua y no al Senado.

“Comparecencia” de Maru Campos no fue agendada en el Senado hoy 28 de abril

La reunió de trabajo o “comparecencia” de Maru Campos no fue agendada en las actividades del Senado para este 28 de abril.

Dicha reunión de trabajo había sido aprobada desde el 22 de abril y el mismo acuerdo mencionaba que se llevaría a cabo este martes 28 de abril a las 11:00 horas en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, pero ninguna de estas está enlistada con actividades.

La gobernadora de Chihuahua estaba invitada a una especie de “comparecencia” en al Cámara de Senadores para explicar la presencia de agentes extranjeros en México.

Dicha agenda no fue publicada en redes sociales, únicamente en la página web del Senado y enviada vía correo electrónico, aunque en cualquier momento esta puede ser actualizada.

Agenda del Senado no incluye comparecencia de Maru Campos (Captura de pantalla )

PAN y Morena aseguraban que Maru Campos acudiría reunión de trabajo en el Senado

El día anterior el PAN, en voz de Jorge Romero Herrera, dijo el día anterior que Maru Campos iba a acudir a la reunión de trabajo pero abría la puerta a que se solicitaran las comparecencias de otros gobernadores.

De la misma manera Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha referido que no tiene ninguna cancelación de la invitación, por lo que en últimas horas ha dado por hecho la visita.