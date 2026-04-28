Ignacio Mier, coordinador de senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, insistió que no ha tenido comunicación con Maru Campos al conocer por los medios que no asistía a la “comparencencia” de este 28 de abril por lo cual afirmó que está cometiendo “otra ilegalidad.”

“Me enteré por los medios. Decía que no le da cuentas al Senado, es otra ilegalidad… está viviendo una brutal crisis institucional el estado de Chihuahua… Yo no sé quién está asesorando al gobierno del estado, pero sí parecería que no es una actitud sensata, apegada a la ley y a la prudencia política”… no me he dado por enterado…” Ignacio Mier. Morena

Ignacio Mier criticó la ausencia de Maru Campos porque dijo la están asesorando mal en el marco de una crisis institucional en el estado de Chihuahua.

Ignacio Mier niega comunicación con Maru Campos

Ante la carta que mandó Maru Campos al Senado en la que señaló que no acude a la invitación del senado, Ignacio Mier dijo que no ha recibido la carta y que aún no se da por enterado.

Al preguntarle si seguirán por el camino del juicio político como anunciaron otras voces de Morena, dijo que tendría que revisar el contenido de la mencionara carta.

Además dijo que no ha tenido una llamada con ella, como lo afirmó su compañero Óscar Cantón Zetina, ello en el marco de versiones encontradas sobre la asistencia o cancelación de la reunión en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública del Senado de la noche anterior.

Laura Itzel Castillo confirma carta de ausencia de Maru Campos

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, confirmó que si hay una notificación formal de Maru Campos por su ausencia.

“Hubo una notificación que llegó el día de hoy a la Oficialía de Partes del Senado de la República dirigida a la secretaria de la Mesa Directiva, María Martina Kantún Can"

Esta llego a la Oficialía de Partes, lo cual se comunicó a las Comisiones que la esperaban y se va a notificar en la sesión del Pleno.

Laura Itzel Castillo dijo que la reunión en Comisiones está firme, aunque no estaba programada en la agenda del día.

Morena prepara posicionamiento contra Maru Campos por “desacato político” y violación a la soberanía nacional

Ignacio Mier ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que Morena prepara un pronunciamiento contra Maru Campos en la sesión de este 28 de abril sobre violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la soberanía nacional.

El coordinador de Morena dijo que su posicionamiento es por “desacato político” y se respalda en el Artículo 89 Constitucional sobre el manejo de la política exterior por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y su evaluación por parte del Senado .

También dijo que espera que no se aprovechen de la ausencia de la personas, ello respecto a la responsabilidad señalada al fallecido titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Pedro Román Oseguera Cervantes, quien ha sido señalado de dar entrada a los agentes extranjeros a los operativos sin notificar a autoridades superiores.

De la misma manera dijo que la renuncia del fiscal César Jáuregui solo significa su culpabilidad pior omisión tras una serie de mentiras que quedaron exhibidas por sus contradicciones.