Vinícius Jr. vive un momento complicado en el Real Madrid y esto lo llevaría a decir adiós al club merengue a inicios del 2026

Aunque ha seguido figurando en el once inicial, Vinícius Jr. se ha convertido en uno de los cambios recurrentes de Xabi Alonso en el Real Madrid, lo que ya ha ocasionado el enojo de la estrella brasileña.

Es por ello que el futbolista analiza si seguir su carrera en el club que le dio la oportunidad de llegar a la Primera División o cambiar de aires y probar suerte en otra liga.

Vinícius Jr. se harta y podría dejar al Real Madrid en 2026

De acuerdo con información compartida por Marcos Benito en el programa El Chiringuito, Vinícius Jr. se sintió ninguneado por Xabi Alonso en el último partido ante el RCD Espanyol.

Y es que Vinícius Jr. salió de cambio al minuto 77 e hizo un berrinche en la banca con Xabi Alonso, protagonizando un episodio que llamó la atención de la prensa internacional.

“Franco [Mastantuono] también quería seguir jugando”, señaló Alonso. “Me dijo: ‘¿Me sacas?’. Y le dije: ‘Sí’. Algo parecido pasó con Vini”, mencionó el DT merengue en la conferencia de prensa.

Según relata la fuente anteriormente mencionada, el brasileño se sintió “ninguneado” al compararlo con Mastantuono, un joven que apenas llegó al Real Madrid en el pasado mercado de fichajes.

Ante la incomodidad del jugador, se plantea la posibilidad de que pueda cambiar de equipo y salga del Real Madrid en enero del 2026.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Vinícius Jr. con el Real Madrid?

Vinícius Jr. y el Real Madrid tendrán su próximo compromiso ante el Levante el martes 23 de septiembre a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

Aunque Xabi Alonso no aseguró la titularidad de Vinícius Jr., el atacante brasileño podría ser una pieza valiosa en el arranque del partido.