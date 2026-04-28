El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dijo que Maru Campos no supo que agentes de Estados Unidos estaban en operaciones en Chihuahua.

Harfuch aseguró que tras la plática que sostuvo con la gobernadora de Chihuahua -Maru Campos-, esta le argumentó que desconocía que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) participaba en campo.

Maru Campos no sabía que agentes de CIA participaban en operativo en Chihuahua

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad del 28 de abril de 2026, Omar García Harfuch compartió detalles de los argumentos que Maru Campos le dio sobre agentes de la CIA en operaciones de campo.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

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