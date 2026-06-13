La Selección de Inglaterra fue víctima de un robo previo a su debut en el Mundial 2026, pues se reporta que las botas de Kane y material de entrenamiento fue sustraído.

De acuerdo con los reportes, los responsables del robo tomaron los materiales de una camioneta que se trasladaba de West Palm Beach en Florida hasta la concentración de la selección en Swope Soccer Village, Misuri.

Asimismo, se indica que entre el material de entrenamiento robado, los ladrones se llevaron los botines del delantero Harry Kane y los del mediocampista Jude Bellingham.

Selección de Inglaterra sufre robo previo a su debut en el Mundial 2026

La selección de futbol de Inglaterra debutará en el Mundial 2026, el miércoles 17 de junio contra su similar de Croacia, en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

Sin embargo, a 4 días de estrenarse en el máximo certamen, la escuadra de la Rosa sufrió un inaudito robo en el que se reporta, los ladrones se llevaron material de entrenamiento.

La información establece que elementos como las botas de Kane y Bellingham, fueron sustraídas de una camioneta que se trasladaba hasta el centro de concentración de la selección de Inglaterra.

Por los hechos, se indica que las autoridades ya detuvieron a una persona implicada en el robo, mientras el Departamento de Policía de Kansas City, Misuri, emitió un comunicado en el que confirmó el robo.

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