Mario Delgado, titular de la SEP, convocó a más de un millón de docentes a expresar su opinión sobre los dispositivos digitales en las aulas.

“Queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan, qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas” Mario Delgado

De acuerdo con Mario Delgado, esta consulta se realizará con los docentes de nivel básico en más de 200 mil escuelas todos los estados de la República el 24 y 25 de agosto, durante la semana del Consejo Técnico.

La consulta sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas se llevará a cabo en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria.

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