Christa Pike se encuentra recibiendo atención médica crítica en un hospital, tras sobrevivir a dos intentos de inyección letal en Tennessee, Estados Unidos.

Este fallido procedimiento provocó graves lesiones físicas en sus extremidades debido a que las sustancias aparentemente ingresaron en el tejido en lugar del torrente sanguíneo.

Los representantes legales de Christa Pike han renovado sus peticiones para conmutar la pena capital tras lo que calificaron como una forma de tortura química.

Christa Pike (Handout / Tennessee Department of Correction / AFP / AFP)

Christa Pike se encuentra en estado crítico e inconsciente tras recibir dosis de inyección letal

Tras el intento fallido de ejecución por inyección letal en Tennessee, el estado de salud de Christa Pike se reporta como crítico.

Christa Pike permanece con vida recibiendo atención médica vital en un hospital de Nashville. Su equipo legal informó que se encuentra inconsciente e incapaz de comunicarse, aunque aclararon que no está en estado de coma.

Durante el procedimiento se utilizaron al menos siete agujas, lo que provocó que el brazo se tornara de color morado y presentara ampollas y quemaduras, además de causarle un fuerte dolor en el que llegó a manifestar que sentía que su brazo “iba a reventar”.

Sus abogados explicaron que las complicaciones físicas coinciden con sus advertencias previas sobre un trastorno sanguíneo crónico que padece Pike, el cual complica la localización de sus venas y la inserción de agujas.

En medio de la crisis, los abogados de la defensa intentaron llamar a la línea de emergencia de la Corte Suprema de Tennessee para detener el procedimiento por crueldad y agonía, pero la llamada fue desviada directamente al buzón de voz

Hasta el momento, no se dispone de un pronóstico médico detallado, ya que sus abogados informaron que no han tenido acceso directo para visitarla en el centro hospitalario.

Christa Pike (Especial)

¿Por qué falló la inyección letal en el caso de Christa Pike?

Tras lo sucedido el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente para esclarecer lo sucedido.

Aunque falta el resultado de la investigación, se cree que el intento de ejecución de Christa Pike falló debido a una combinación de complicaciones médicas, fallas en la aplicación del procedimiento e ineficacia del fármaco administrado.

El personal penitenciario tuvo severas dificultades para localizar una vena adecuada. Se utilizaron al menos siete agujas únicamente en su brazo izquierdo y al menos una de ellas se dobló al ser retirada.

Esta complicación ya había sido advertida por la defensa debido a un trastorno sanguíneo crónico que padece Christa Pike.

La principal hipótesis plantea que la vía intravenosa se desplazó o no quedó insertada correctamente en la vena. Esto causó que el químico se filtrara en el tejido muscular del brazo en lugar de ingresar directamente al torrente sanguíneo.

A pesar de que se le administraron dos dosis completas del barbitúrico, el fármaco no logró causarle la muerte. Pike permaneció consciente, quejándose del dolor y posteriormente emitiendo fuertes ronquidos durante más de una hora.