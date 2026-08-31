Mario Delgado, secretario de Educación Pública de México, reveló durante la mañanera de este lunes 31 de agosto que la mayoría de docentes ha apoyado la regulación de dispositivos en aulas y escuelas.

“La consulta en línea para conocer la opinión de los maestros y maestras como estas viendo la irrupción de las pantallas, celulares en las escuelas y aulas, voto con 81% a favor de lineamientos, reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos”. Mario Delgado, secretario de Educación Pública de México

Esto luego de una consulta en la cual participaron 565 mil 396 maestro y maestras, donde contestaron el diagnóstico para regular dispositivos en aulas, preciso Mario Delgado, donde además de esta cifra también se registro que:

40% de los alumnos llevan un celular a clases

24% usan relojes inteligentes en clases

Dispositivos que los alumnos y alumnas usan de manera regular en el aula, en el recreo, a la entrada y la salida de clases.

Docentes a favor de protocolos para regular dispositivos en aulas: Mario Delgado

Tras los resultados de esta encuesta con maestros y maestras del país, Mario Delgado precisó que los docentes se mostraron a favor de protocolos para regular dispositivos en aulas.

“El 51% de los maestros, propusieron que haya protocolos para atender situaciones de riesgo, que haya acuerdos con los padres de familia para que ellos también ayuden en este tema del acceso a las tecnologías”. Mario Delgado, secretario de Educación Pública de México

Pues para el 38% de los docentes consultados, opinó que el uso de dispositivos interrumpe las actividades escolares de los alumnos y alumnas.

Así como 48% de los docentes consideraron que el uso de los celulares dificulta mantener la atención en los alumnos, además de:

34% de los docentes dicen que por estar en el celular, los alumnos y alumnas abandonan la convivencia

38.7% de los decentes detectaron que conflictos se generan en las redes se trasladan al aula o la escuela

Con ello, Mario Delgado precisó que durante esta semana se estará revisando la propuesta para regular dispositivos en aulas, con sus lineamientos en acuerdo con maestro y las autoridades educativas.