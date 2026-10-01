La muerte de Conrad Lant conocido como “Cronos” de la agrupación Venom sucedió a los 63 años de edad, hoy 1 de octubre de 2026.

Venom dio a conocer la noticia a través de un mensaje de su hijo Nathan, quien confirmó que “la leyenda de Cronos nunca morirá”.

¿De qué murió Conrad Lant? Hasta julio de 2026 “Cronos” estuvo de gira con Venom

La banda de heavy metal, Venom, dio a conocer la muerte de “Cronos” hoy, con un mensaje que recordó su paso por la música, composición y voz por la agrupación que fundó.

Sin embargo, Venom no dio a conocer detalles sobre lo que provocó la muerte de Conrad Lant, situación que ha generado incertidumbre entre sus fans.

“Cronos” se presentó por última vez con Venom en un concierto de julio de 2026 en Italia, show que además celebró el lanzamiento de su último álbum Into Oblivion realizado también este año.

Conrad "Cronos" Lant, vocalista de Venom. (@officialvenomband)

Asimismo, no se tiene algún antecedente de salud de “Cronos” que tuviera que ver con algún tipo de enfermedad diagnosticada, por lo que se desconocen los detalles de su muerte.

Venom se despide de Conrad “Cronos” Lant

La agrupación Venom dedicó un mensaje en honor a la muerte de su vocalista, en donde se solidarizaron con sus hijos Nathan y Hel.

“Nuestro amor y condolencias más profundos van a Nathan y Hel, amigos y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo” Comunicado de Venom.

Venom recordó que la vida de “Cronos” será recordada a través del legado que dejó en la música creada para la agrupación, así como en los recuerdos que crearon juntos, mismos que agradecieron.

Asimismo, subrayaron la fundación de Venom gracias a “Cronos”, explicando que su visión “estuvo en el corazón” de la banda.