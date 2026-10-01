El Sistema de Alertas Tempranas para Fenómenos Meteorológicos de México compartió que se aproxima Simón, el próximo huracán que pasará por el Pacífico.

De acuerdo con el alertamiento de tormentas tempranas, este huracán se desplazaría por el noroeste del país mientras este sistema meteorológico evoluciona a depresión tropical.

Cabe señalar que en esta temporada ciclones tropicales se esperan que de 18 a 21 huracanes pasen por el Pacífico.

Huracán Simón podría avanzar por el noroeste de México

Simón sería el próximo huracán que avance por el noroeste de México; podría evolucionar a depresión tropical mientras se acerca al país.

De acuerdo con la vigilancia que se realiza a los fenómenos meteorológicos, la posibilidad de que el ciclón Simón se desarrolle se incrementa ante el pronóstico de un sistema de baja presión a inicios de la próxima semana en el sur del país.

Simón podría evolucionar a depresión tropical y luego a huracán durante dicho periodo y avanzar desde el sur hacia el noroeste de México.

Huracán Rachel mantiene trayectoria por México

Cabe señalar que el huracán Rachel mantiene su trayectoria por territorio nacional, este jueves 1 de octubre provocó el cierre de puertos en el Pacífico ante las fuertes lluvias, vientos y oleaje que provocará.

Los puertos cerrados por Rachel son: