Un especialista en seguridad digital y ética tecnológica presentó datos alarmantes sobre los peligros que enfrentan menores en Internet, basados en estudios internacionales durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum este lunes 17 de agosto.

De acuerdo con los datos revelados con el especialista, el 47% de niños y adolescentes ha visto comentarios ofensivos o sexistas sobre niñas y mujeres en Internet, mientras el 45% de adolescentes en Estados Unidos asegura que las redes dañan su calidad de sueño.

Los hallazgos, respaldados por investigaciones de eSafety Australia, Pew Research Center y Meta (Instagram), destacan cómo el uso excesivo de celulares y el contenido dañino afectan la salud mental, la productividad y la seguridad de los jóvenes; en México, autoridades educativas han retomado estas cifras para alertar a padres y docentes.

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