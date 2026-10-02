La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó los primeros indicios sobre el ataque en secundaria de Torreón perpetrado por dos jóvenes: fue aleatorio y un hecho aislado.

Mediante comunicado, el Gobierno de Coahuila dio a conocer el avance en las investigaciones, en el que descartaron uso de armas de fuego o bombas Molotov como se señaló al principio.

De acuerdo con el fiscal, las dos personas, hombres mayores de edad, eligieron la secundaria en Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, debido a la cercanía y apuntan posible fanatismo.

Fiscalía de Coahuila: ataque en secundaria de Torreón fue aleatorio

El gobierno de Coahuila informó los avances de la investigación que encabeza el fiscal del estado Federico Fernández Montañez, las cuales señalan que el ataque en secundaria de Torreón fue aleatorio.

Las autoridades apuntan que derivado de las primeras declaraciones, el ataque sería un hecho aislado, perpetrado por dos personas que vivían en un contexto familiar desarticulado.

El fiscal de Coahuila explicó que el ataque habría sido consecuente de la cercanía de la secundaria y las víctimas fueron elegidas al azar, sin un objetivo fijo.

Sin embargo, la Fiscalía de Coahuila añadió que dará continuidad a las investigaciones, para presentar los elementos correspondientes en el proceso contra los dos perpetradores.

Asimismo, el gobierno de Coahuila resaltó que se aplicará todo el peso de la ley para llegar a las últimas consecuencias, por lo que se mantiene coordinación institucional permanente.

Fiscalía de Coahuila: ataque en secundaria de Torreón fue aleatorio (Gobierno de Coahuila)

Tanto con el gobierno de Torreón para dar seguimiento al caso, como con la directivos, maestros y padres de familia, que mantiene contacto con la Secretaría de Educación.

Fiscalía de Coahuila señala pseudofanatismo como posible móvil de ataque en secundaria de Torreón

En entrevista con Pamela Cerdeira, el fiscal de Coahuila también señaló el posible móvil en el ataque de la secundaria de Torreón, que sería posible pseudofanatismo.

Federico Fernández Montañez explicó que en las mochilas de ambos jóvenes se encontraron imágenes de perpetradores de otros ataques, en diversos países aunque no dio nombres.

Igualmente, el fiscal de Coahuila apuntó que seguían a grupos que resaltan dichos ataques y otros que fomentan la violencia contra la mujer, sin señalar que fuera la causa detrás de la agresión.