Docentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitieron recomendaciones para enfrentar el uso excesivo de dispositivos electrónicos en las aulas, destacando la importancia de priorizar el vínculo humano sobre algoritmos y métricas.

La pedagoga Yareni Annalí Domínguez subrayó que el aprendizaje debe fomentar escucha activa y reflexión, mientras que la maestra Sandra Ortega Rivero presentó ocho propuestas que incluyen acompañamiento crítico, acuerdos entre familias y docentes, y trabajo colegiado.

Claudia Sheinbaum, por su parte, pidió seguir debatiendo el papel del celular en la educación.

Recomendaciones ante el uso excesivo de dispositivos en aulas (Cortesía )

8 recomendaciones ante el uso excesivo de dispositivos en aulas

La maestra Sandra Ortega Rivero hizo ocho recomendaciones que se basa en la responsabilidad compartida, destinadas a estudiantes, docentes y padres de familia:

Acompañamiento para desarrollar un uso crítico y equilibrado Espacios de diálogo y convivencia entre estudiantes Aprender a regular la relación de los estudiantes con la tecnología Formación de estrategias para fortalecer el pensamiento crítico por parte de maestros Respaldo institucional para establecer acuerdos Acuerdos entre docentes y familias Trabajo colegiado Acuerdos basados en la realidad de cada comunidad

8 recomendaciones ante el uso excesivo de dispositivos en aulas (Captura de pantalla )

La maestra dijo que el aprendizaje debe darse sin prisa, con acompañamiento y tiempo compartido.

En últimos años se ha visto mermada la participación activa de los estudiantes, la disposición para aprender, la convivencia y se ha afectado el desempeño escolar y la concentración, contó.

Recomendaciones ante el uso excesivo de dispositivos en aulas (Cortesía )

Claudia Sheinbaum pide seguir debatiendo uso de celulares en escuelas

Claudia Sheinbaum dijo que no se trata de prohibir sino seguir discutiendo como sociedad cómo el celular puede ser un apoyo en la escuela.

En ese sentido, la presidenta de México señaló que los padres de familia deben estar informados para hablar con sus hijos sin que se recurra directamente a la prohibición porque es benéfico para otros temas.

Sheinbaum se dijo sorprendida de que los jóvenes usen la Inteligencia Artificial como psicólogo.