Clara Brugada anunció acciones para respaldar la iniciativa federal que busca regular el uso de celulares entre infancias y adolescencias.

“Un depósito para que ahí se pongan los celulares o en la mesa de la casa a donde vayamos a convivir y que eso nos ayude a generar este movimiento de nuevamente reencontrarnos (...)”. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

En conferencia del 24 de agosto de 2026, la jefa de gobierno de la CDMX propuso instalar casilleros fabricados por Personas Privadas de la Libertad del Reclusorio Sur para que estudiantes guarden sus dispositivos durante clases y recreos.

Además, adelantó Clara Brugada que habrá pláticas en escuelas a partir del 17 de septiembre y una iniciativa de ley sobre derechos digitales para proteger datos y prevenir violencia en línea.

Clara Brugada propone casilleros para guardar celulares en escuelas de la CDMX

Respaldando las acciones que Claudia Sheinbaum está promoviendo para regular el uso de celulares en las infancias y adolescencias, Clara Brugada dijo que esto también sucedería en las escuelas de la CDMX.

En conferencia del 24 de agosto de 2026, Clara Brugada propuso colocar casilleros o gabinetes realizados por Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Reclusorio Sur en las escuelas para que estudiantes puedan guardar sus celulares durante las clases y el recreo.

Sin embargo, apuntó que este “depósito” también podría ser usado en restaurantes o bien, pueden estar en las propias casas. Además de que esto ayudará a incentivar actividades creativas en el Reclusorio Sur.

Brugada recordó que el objetivo es crear espacios de convivencia entre infancias, teniendo una comunidad libre de uso de dispositivos celulares, aunque sin criminalizar su uso.

Ante esta sugerencia, la jefa de gobierno también apuntó que la colocación de los casilleros y el uso que se les dé dependerá de la decisión de cada escuela.

CDMX tendrá pláticas en escuelas sobre el uso de celulares en infancias

La jefa de gobierno apuntó que además de los casilleros, también se sumarán a la iniciativa federal con pláticas en escuelas sobre recomendaciones y el uso que los estudiantes le dan a los celulares.

Siendo que estos comenzarán a brindarse a partir del 17 de septiembre a forma de concientización, pues por el uso de celulares reportó que de los 6 a 14 años lo usan hasta 3 horas diarias, siendo que de los 12 a 17 años lo ocupan para más de 5 horas diarias.

“Lanzaremos un gran diálogo participativo (...) junto a la SEP en las escuelas para conocer cómo utilizan niñas, niños y adolescentes, qué les preocupa y qué aplicaciones ocupan su tiempo, y especialmente qué reglas consideran útiles y cuáles consideran que no funcionan”. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

Clara Brugada recordó que también está en puerta una iniciativa de ley sobre los derechos digitales en infancias y adolescentes para protegerlos sobre el uso de datos personales, la publicidad “manipulativa” y violencia por estos medios.