Una tormenta sorprendió la tarde de este jueves 1 de octubre a los habitantes del oriente de la Ciudad de México (CDMX), dejando encharcamientos e inundaciones a su paso.

Las grabaciones de Webcams de México captaron el momento en que una densa nube gris avanza en segundos, cubre la ciudad con lluvia y deja un arcoíris en el cielo.

Continúan las fuertes lluvias en la CDMX, (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Video; así azotó la tormenta al oriente de CDMX

El clip, captado desde la Torre Latinoamericana, muestra el avance de una densa cortina de lluvia acompañada de actividad eléctrica.

En segundos, la visibilidad se reduce por completo mientras la nube de precipitación cubre la vista hacia el oriente.

El video, compartido como timelapse, ha generado múltiples reacciones en redes sociales por la rapidez con la que ingresó la tormenta.

De acuerdo con reportes, la lluvia provocó encharcamientos y afectaciones viales en colonias de Iztapalapa y zonas limítrofes con el Estado de México.

El cielo se cayó al oriente de Ciudad de México #CDMX.



☁️⚡ Una impresionante tormenta deja fuertes encharcamientos esta tarde. ¿Te tocó inundación por tu rumbo?

Vista Oriente desde la Torre Latino #timelapsehttps://t.co/gj0r6W3Ufp pic.twitter.com/Nk7yqQPpkf — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 2, 2026

Activan alerta roja en el oriente de CDMX por lluvias

La Secretaría de Protección Civil activó la alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones:

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Además, se actualizó la alerta naranja por lluvias fuertes en:

Cuauhtémoc

Milpa Alta

Tlalpan

Mientras que la alerta amarilla se mantiene para:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Gustavo A. Madero Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tláhuac Xochimilco