Una tormenta sorprendió la tarde de este jueves 1 de octubre a los habitantes del oriente de la Ciudad de México (CDMX), dejando encharcamientos e inundaciones a su paso.
Las grabaciones de Webcams de México captaron el momento en que una densa nube gris avanza en segundos, cubre la ciudad con lluvia y deja un arcoíris en el cielo.
Video; así azotó la tormenta al oriente de CDMX
El clip, captado desde la Torre Latinoamericana, muestra el avance de una densa cortina de lluvia acompañada de actividad eléctrica.
En segundos, la visibilidad se reduce por completo mientras la nube de precipitación cubre la vista hacia el oriente.
El video, compartido como timelapse, ha generado múltiples reacciones en redes sociales por la rapidez con la que ingresó la tormenta.
De acuerdo con reportes, la lluvia provocó encharcamientos y afectaciones viales en colonias de Iztapalapa y zonas limítrofes con el Estado de México.
Activan alerta roja en el oriente de CDMX por lluvias
La Secretaría de Protección Civil activó la alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones:
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
Además, se actualizó la alerta naranja por lluvias fuertes en:
- Cuauhtémoc
- Milpa Alta
- Tlalpan
Mientras que la alerta amarilla se mantiene para:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Xochimilco