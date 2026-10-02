El jueves 1 de octubre de 2026, un juez federal concedió un amparo a Ángel Aguirre para que pueda comunicarse con sus familiares y abogados desde el penal del Altiplano.

Lo anterior, debido a que Ángel Aguirre se encontraba bajo una fuerte restricción de contacto que le fue decretada tras ingresar a la prisión de máxima seguridad.

Ángel Aguirre podrá comunicarse con familiares y abogados desde el Altiplano; fijan 24 horas para cumplir fallo

Un juez federal emitió un amparo para que Ángel Aguirre pueda mantener comunicación con su familia y con su propia defensa legal mientras se encuentra recluido en el Altiplano.

La medida cautelar fue concedida semanas después de que el exgobernador de Guerrero fuera recluido de manera preventiva por señalamientos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El trámite de amparo promovido por los abogados de Ángel Aguirre reclama la suspensión inmediata de actos que se encuentran prohibidos por la norma constitucional.

Ángel Aguirre (Cuartoscuro)

En el documento entregado a las autoridades, argumentaron un aislamiento improcedente al interior del Altiplano.

Ante esta solicitud, el juez enfatizó la estricta responsabilidad de los mandos penitenciarios en el resguardo de la salud y la integridad física de Aguirre mientras permanezca bajo su custodia.

El titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal dispuso que la dirección del Altiplano garantice a la brevedad el acceso de los abogados para sostener entrevistas presenciales y brindar asistencia legal formal.

Asimismo, el fallo autoriza el desarrollo de llamadas con su defensa legal y permite el ingreso regulado de sus familiares bajo los reglamentos internos del penal.

El juez fijó un lapso improrrogable de un día natural para que directivos del Altiplano entreguen las constancias certificadas que acrediten el cumplimiento total de las disposiciones emitidas.