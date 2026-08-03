Durante la mañanera del 3 de agosto de 2026 Claudia Sheinbaum abrió un espacio de diálogo con especialistas en tecnología para analizar el impacto del scroll infinito en niñas, niños y adolescentes.

Jonathan Haidt y Arturo Bejar explicaron cómo esta técnica de diseño, utilizada por redes sociales, mantiene a los usuarios conectados por más tiempo al eliminar pausas naturales de navegación.

El debate subrayó los riesgos de un consumo pasivo y prolongado, especialmente en plataformas dirigidas a menores de edad, como YouTube Kids.

¿Qué es el scroll infinito y cómo cambia la forma de usar las redes sociales?

El scroll infinito es una técnica de diseño mediante la cual las redes sociales cargan contenido de manera automática conforme el usuario desliza la pantalla. A diferencia de las páginas tradicionales, elimina los límites naturales de navegación, como botones de “siguiente”, pausas o cambios de página.

Este mecanismo modifica la forma en que las personas consumen contenido, ya que el usuario deja de buscar publicaciones de manera activa y, en cambio, recibe una secuencia continua de información sin interrupciones.

Como resultado, el consumo se vuelve más pasivo y prolongado, lo que facilita que los usuarios permanezcan más tiempo dentro de la plataforma.

Especialistas advierten sobre los riesgos del scroll infinito en las infancias

Durante la conferencia, Arturo Bejar, especialista en seguridad digital e ingeniero mexicano, advirtió sobre el uso del scroll infinito en las infancias, incluso dentro de plataformas diseñadas para menores de edad, como YouTube Kids.

Según explicó, en Estados Unidos se identificó que YouTube Kids fue diseñado bajo la denominada “teoría del pasajero”, una estrategia que busca familiarizar a niñas y niños con el consumo constante de videos desde edades tempranas para facilitar que, al crecer, migren de forma natural a la versión convencional de YouTube y continúen utilizando la plataforma.