El uso excesivo de celulares y plataformas digitales puede afectar directamente el desarrollo cerebral de niñas, niños y adolescentes, advirtió Tania Jiménez durante la mañanera de Claudia Sheinbaum el 27 de julio de 2026.

La especialista y directora de CONCIEO explicó que estas aplicaciones activan el sistema de recompensa del cerebro, generando hábitos poco saludables y riesgo de adicción.

Entre los efectos señalados están la reducción del tiempo de atención, mayor distracción, estrés digital y afectaciones cognitivas cuando el acceso ocurre a edades tempranas.

Tania Jiménez explica cómo afecta el uso excesivo del celular al cerebro de niños y adolescentes

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Tania Jiménez, directora de CONCIEO, expuso los efectos del uso excesivo del celular en el cerebro de los niños y adolescentes; asimismo, también dio recomendaciones por edades para reducir el uso de dispositivos electrónicos en menores aprovechando la neuroplasticidad cerebral.

Durante su participación, Jiménez indicó que las plataformas digitales interactúan con dos sistemas cerebrales: el sistema de recompensa, que favorece la búsqueda constante de estímulos, y el sistema de control cognitivo, encargado de regular la atención y la toma de decisiones.

Entre los principales efectos del uso excesivo del celular y las plataformas digitales en niños y adolescentes destacó:

Activación y sensibilización del sistema límbico o de recompensa.

Refuerzo de conductas automáticas y hábitos poco saludables.

Riesgo de desarrollar adicción en personas vulnerables.

Estrés digital.

Cambios en áreas frontoparietales relacionadas con el control cognitivo.

Reducción del tiempo de atención, que pasó de 2.5 minutos a 47 segundos, según estudios citados.

Mayor distracción y cambios frecuentes entre tareas.

Incremento de errores, esfuerzo mental, frustración y estrés.

Afectaciones al desarrollo cognitivo cuando el acceso ocurre a edades tempranas.

Estos son los efectos del uso excesivo de celulares en niños y adolescentes (Gobierno de México )

Estos son los efectos del uso excesivo de celulares en niños y adolescentes (Gobierno de México )

Asimismo, explicó que estas plataformas capturan la atención mediante recompensas digitales, consumo infinito de contenido, algoritmos personalizados, presión social constante y diseños altamente persuasivos.

Como parte de las recomendaciones para reducir el uso de dispositivos electrónicos, la directora de CONCIEO llamó a fortalecer el acompañamiento de madres, padres y docentes, y entre las acciones planteadas están:

Establecer tiempos de desconexión.

Promover la convivencia y el aprendizaje presencial.

Fomentar una cultura digital saludable.

Modelar hábitos en casa.

Regular las plataformas para ofrecer entornos seguros de acuerdo con la edad.

La directora de CONCIEO también recordó que un desarrollo saludable durante la adolescencia requiere dormir alrededor de 9.25 horas diarias, realizar una hora de actividad física, mantener una alimentación balanceada y evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Estos son los efectos del uso excesivo de celulares en niños y adolescentes (Gobierno de México )