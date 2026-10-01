Digger es la nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, la cual llega con mucha expectativa, incluso preguntando si tendrá escenas postcréditos.

Nosotros ya pudimos ver Digger, así que a continuación te diremos si hay alguna escena extra por la cual quedarse tras el final de la historia.

Digger (Warner Bros.)

¿Digger tiene escenas postcréditos?

Para sorpresa de todos, Digger sí tiene escenas postcréditos, o algo parecido, pues hay una secuencia durante las acreditaciones tras el final de la historia.

Es decir, la escena extra en realidad es un final extendido donde se ven los nombres de los actores, actrices, algunos realizadores y del mismo Alejandro González Iñárritu.

Una vez que se termina la historia principal, la toma no corta o se va a negro, todo sigue corriendo, lo que se podría decir es el contexto del lugar y tiempo en el que se desarrolla la trama que acabamos de ver.

Esto dura varios minutos antes de que, ahora sí, la imagen pase a la clásica pantalla en negro con los nombres del resto del equipo, como en cualquier otra película.

Digger (Warner Bros)

¿Cómo es la escena postcréditos de Digger?

No te daremos SPOILERS de la escena postcréditos de Digger, o más bien de la secuencia que continúa en las acreditaciones, solo te daremos algunos detalles para que sepas más o menos lo que verás.

Como ya mencionamos, esta sucede exactamente después de que termina la trama, es un final extendido más que otra cosa.

Aquí ya no vemos a los personajes principales, pero sí de manera más amplia el “escenario” donde se sitúa todo, que va muy de la mano con lo que se cuenta a lo largo de la película.

Podemos decir que es parte importante de la experiencia en general de la película, por lo que es recomendable quedarse hasta que la pantalla se vaya a negro de manera definitiva.