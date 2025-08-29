La agresión a Noroña por parte de Alito Moreno sigue generando reacciones, posicionamientos y exigencias, debido a que ahora los gobernadores de Morena demandaron que el priísta sea castigado.

Fue por medio de un pronunciamiento emitido este 28 de agosto y firmado por los 23 mandatarios estatales del partido, que fijaron su postura en contra del dirigente nacional del PRI.

Lo anterior debido a que en el desplegado, todos los gobernadores de Morena exigieron que las autoridades impongan una castigo a Alito por la agresión en contra de Gerardo Fernández Noroña.

Alito Moreno agredió a Noroña (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Gobernadores de Morena piden castigo contra agresión de Alito a Noroña

Los 23 gobernadores de Morena cerraron filas en apoyo a Gerardo Fernández Noroña, pues hicieron un llamado para que Alito Moreno sea castigado por la pelea que provocó en el Senado.

En el pronunciamiento que difundieron a un día de ocurrido el altercado, la tarde del 28 de agosto, los mandatarios estatales condenaron de forma enérgica la agresión a Noroña.

En el mismo sentido, el bloque de gobernadores de Morena expresó su rechazo contra los dichos que acusaron, el dirigente nacional del PRI lanzó en contra de otros compañeros como Emiliano González.

Al referirse a lo ocurrido en la agresión en la que también participó Carlos Gutiérrez Mancilla, afirmaron que el incidente no es solo una agresión personal, sino una falta de respeto y tolerancia.

Asimismo, señalaron que las agresiones tanto físicas como verbales son inaceptables en democracia, debido a que suponen un obstáculo en los procesos de diálogo que afirmaron, deben prevalecer.

Debido a ello, los gobernadores de Morena exigieron que las autoridades en turno, hagan lo necesario para que la agresión de Alito a Noroña no quede sin castigo y bajo la impunidad.

“Exigimos que las autoridades correspondientes actúen con firmeza y que este acto no quede impune.” Gobernadores de Morena

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI (Alejandro Moreno vía X)

Gobernadores de Morena llaman a evitar actos como el de Alito contra Noroña

Tras exigir que se castigue a Alito por la agresión a Noroña, los gobernadores de Morena advirtieron que de solapar los hechos, se estaría normalizando la violencia “como forma de vida política“.

Por eso y luego de sostener que la democracia se construye con respeto, tolerancia y diálogo, llamaron a todas las fuerzas políticas a evitar caer en actos como el del dirigente nacional del PRI.

Así lo pidió el bloque de los 23 gobernadores de Morena al resaltar en su pronunciamiento que es necesario “honrar la responsabilidad que implica representar y servir al público de México”.

De esa manera, señalaron que el actual es el momento ideal para privilegiar el respeto y de una vez por todas "dejar atrás conductas que dividen, que lastiman y que vulneran a las personas".