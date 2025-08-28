La mañana del jueves 28 de agosto, un helicóptero se desplomó dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el helicóptero que se desplomó es propiedad de la compañía Avitron Jet, la cual es una escuela de manejo aéreo ubicada en la misma localidad.

En torno al accidente, la información que circula refiere que la aeronave cayó en plena pista de despegues del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen.

Con respecto a ello, en redes sociales se han difundido algunas imágenes en las que se puede observar el estado de destrucción en el que quedó el helicóptero tras sufrir el desplome.

Pese a que el accidente provocó la suspensión de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen, no se ha emitido ningún reporte oficial en el que se detalle si hubo lesionados.

Nota en desarrollo. En breve más información.