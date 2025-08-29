La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante su visita a México.

El encuentro del 28 de agosto de 2025 se centró en la coordinación y los preparativos rumbo al Mundial de 2026, del cual México será una de las sedes principales junto con Estados Unidos y Canadá.

La presidenta de México reafirmó el compromiso de su gobierno con el desarrollo del torneo y la infraestructura necesaria para su realización, especialmente la inauguración en el Estadio Azteca.

“México tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026 (...) en CDMX, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum e Infantino se reúnen en México por la organización del Mundial 2026 (Cortesía)

FIFA hizo un regalo personalizado a Claudia Sheinbaum

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó México para reunirse con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y avanzar en los preparativos del Mundial 2026.

Durante el encuentro en la CDMX, Gianni Infantino regaló un trofeo de la Copa Mundial de Fútbol personalizado a la presidenta de México.

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol personalizado para Claudia Sheinbaum (Cortesía)

El modelo del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA personalizado para Claudia Sheinbaum se usa desde 1974 y fue diseñado por Silvio Gazzaniga.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA cuenta con las siguientes características:

Mide 36.8 cm de altura

Está hecho con 5 kilogramos de oro sólido de 18 quilates

Tiene una base de 13 centímetros de diámetro con dos anillos concéntricos de malaquita.

Pesa 6.142 kg en total

Representa a dos figuras humanas recibiendo al planeta Tierra

La CDMX de México se prepara para el 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial 2026

En un movimiento que refuerza su proyección internacional como presidenta de México, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el marco de los preparativos rumbo al Mundial de 2026.

El encuentro, realizado en la CDMX, sirvió para consolidar el papel de México como sede clave del torneo. La inauguración del Mundial 2026 será en el Estadio Azteca el jueves 11 de junio de 2026.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se reunió con Claudia Sheinbaum como parte de los preparativos del Mundial 2026, en el que tres ciudades de México celebrarán 13 partidos además del inaugural.

“Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva” Claudia Sheinbaum

Por otro lado, Infantino destacó la importancia de la colaboración con las autoridades mexicanas para asegurar el éxito del torneo, reafirmando el compromiso de la FIFA con el desarrollo del fútbol en la región y la infraestructura necesaria para el evento.