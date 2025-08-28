El servicio del Tren Suburbano se verá afectado por una semana debido a los trabajos de construcción del ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); los detalles.

A través de redes sociales, el Tren Suburbano informó que del viernes 29 de agosto al viernes 5 de septiembre, el servicio se verá afectado por las obras de construcción del ramal al AIFA.

Cabe mencionar que Tren Suburbano es una de las alternativas de miles de personas que se desplazan diariamente desde el Estado de México hacia la Ciudad de México (CDMX).

Obra del Tren Suburbano al AIFA (Presidencia)

Ramal al AIFA afectará operaciones del Tren Suburbano del 29 de agosto al 5 de septiembre

Este jueves 28 de agosto, Ferrocarriles Suburbanos informó que del 29 de agosto al 5 de septiembre se estarán realizando trabajos de construcción para el ramal que contactará con el AIFA.

Los trabajos de construcción afectarán la frecuencia del paso del Tren Suburbano, por lo que el servicio operará con trenes dobles para transportar al mayor número de pasajeros.

Hasta el momento, el Tren Suburbano no ha informado el horario en el que se realizarán los trabajos de conexión del ramal que conectará con el AIFA ni el horario en el que se ajustará el servicio de trenes.

Obras al AIFA afectará el Tren Suburbano (Redes sociales)

¿Habrá más afectaciones en Tren Suburbano por obras del ramal al AIFA?

Aunque hasta ahora no se han notificado más afectaciones, es posible que esto suceda pues la ampliación de 23 kilómetros del Tren Suburbano, desde la estación Lechería al AIFA, aún se encuentra en construcción.