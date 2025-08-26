Ricardo Salinas Pliego reveló que tiene demandado al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por incumplimiento de contrato debido a que no respetó el acuerdo que tenían para el pago de impuestos.

El empresario de Grupos Salinas dijo que le rechazaron dos veces el acuerdo cuando se disponía a pagar y que eso se hizo porque a AMLO no le convenía que se resolviera el asunto.

Ricardo Salinas Pliego dijo en el canal de YouTube de Código Magenta que hasta ahora él sigue siendo un distractor ante la “ineptitud” y las fallas en temas como seguridad, economía y demás.

“No me vas a creer, pero tengo demandado al presidente, al expresidente, al peje, por incumplimiento de contrato, porque teníamos un acuerdo perfectamente claro, vino el procurador fiscal, vino el secretario de Gobernación, en presencia de los dos tenemos un acuerdo y se echaron para atrás porque el Tony, el jefe del SAT, el protector de el Andy, ellos saben a qué me refiero, no les convenía que yo quedara exonerado con un pago… porque me quieren tener silenciado con esa presión constante” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego señala que Carlos Slim, FEMSA y Walmart ha sido extorsionadas por el SAT pero él no se ha dejado

Ricardo Salinas Pliego se refiere como “el Tony” a Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de quien dijo, es un extorsionador debido a la manera en la que ha conseguido que paguen impuestos varias empresas y empresarios, y a la que él se ha resistido.

Antonio Martínez Dagnino fue de 2018 a 2022 administrador de Grandes Contribuyentes del SAT . Y de 2022 a 2022 titular del SAT.

Los empresarios y empresas que supuestamente han sido extorsionadas por “el Tony”, son:

FEMSA

Carlos Slim

Walmart

Minera Fresnillo

Otras

El empresario dueño de empresas como Elektra y TV Azteca, dijo que le quieren cobrar 75 mil millones de pesos en impuestos, equivalentes a cinco años de utilidades de Grupo Salinas.

A pesar de ello, dijo que no es significativo en el universo de ingresos del gobierno pues recordó que solo el Tren Maya costó 650 mil millones de pesos.

“No falta el cuatrotero mugroso que diga que con eso van a hacer quien sabe cuántas escuelas y hospitales” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego dijo creyó en AMLO “por menso” y no debió hacerlo

Ricardo Salinas Pliego y Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, dijeron que AMLO es mentiroso y que le creyeron “por mensos”.

“Es muy mentiroso, dijo todas las cosas correctas y se las creyeron y somos muy mensos por haber hecho eso” Ricardo Salinas Pliego

Ramón Alberto de la Garza dijo que tiene videos de que un miembro del gabinete que estaba robando y que al mostrarlos a AMLO “se hizo el loco”, por lo que a partir de ahí dejó de creer en él.

Además, Ricardo Salinas Pliego dijo que se ha visto una corrupción mucho mayor a la de Enrique Peña Nieto, hubo un gran despilfarro, se creó el robo más grande de la historia a Pemex con el huachicol y huachicol fiscal y que dijo sus ganancias se usan para pagar a integrantes de Morena en distintas labores.