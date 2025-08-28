La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy jueves 28 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy jueves 28 de agosto de 2025 se realizará la sección “Mujeres en la Historia” para destacar su participación en hechos históricos.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

El tema principal de la mañanera de hoy será el pleito entre Alejandro Moreno contra Gerardo Fernández Noroña, que inició porque el priísta empujó al morenista en sesión del Senado.

De igual manera, Claudia Sheinbaum reaccionaría nuevamente a la polémica de Gerardo Fernández Noroña por su casa de 12 millones de pesos, luego de que la periodista Azucena Uresti amenazara con denunciarlo por acoso.

En temas internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum hablaría sobre los aranceles de Donald Trump que provocó la suspensión temporal de envíos postales de Correos de México a Estados Unidos.

Además podría ser cuestionada por el incremento en el precio de la tortilla, a pesar de que se firmó el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla para evitar la alza de precios.

Nota en desarrollo. En breve más información...