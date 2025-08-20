La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lleva a cabo su conferencia mañanera de hoy miércoles 20 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum se realiza desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy miércoles 20 de agosto de 2025 se realizará la sección ‘Detector de Mentiras’ para desmentir noticias y publicaciones falsas.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

El tema principal de la mañanera de Claudia Sheinbaum será el accidente del Tren Maya, pues ayer martes 19 de agosto se habría descarrilado tras chocar contra otro tren.

La presidenta de México se pronunciará a su vez por la ficha roja de la Interpol contra Simón Levy , para que pueda ser detenido y procesado en México.

Claudia Sheinbaum también hablaría sobre la demanda que presentó CIBanco contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras las acusaciones de lavado de dinero.

Asimismo podría ser cuestionada por su propuesta para que Genaro Lozano Valencia sea el próximo embajador de México en Italia.