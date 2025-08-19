El Tren Maya, con ruta Mérida-Cancún, habría sufrido un descarrilamiento en la estación Izamal del Tramo 3; esto se sabe hasta el momento.

El periodista Carlos Loreto de Mola compartió el video donde se observa que el Tren Maya se descarrilló en las vías de la ruta Mérida-Cancún, cuando se dirigía desde Campeche hacia Cancún, Quintana Roo.

Medios locales confirmaron el incidente, que habría ocurrido en la estación de Izamal del Tramo 3 del Tren Maya, que conecta Calkiní en Campeche con Izamal, Yucatán.

El Tren Maya descarriló en Izamal

El Tren Maya descarriló en Izamal

La estación de Izamal es parte del Tramo 3 del Tren Maya, que conecta Calkiní en Campeche con Izamal en Yucatán

Esto se sabe del descarrilamiento en el Tramo 3 del Tren Maya

Lo que se sabe hasta el momento sobre este descarrilamiento del Tren Maya es que ocurrió en Izamal, Yucatán, la última estación del Tramo 3.

Sin embargo, el Tren Maya continuaría su camino hacia Cancún, Quintana Roo, como parte de la ruta Mérida-Cancún.

Minutos antes se difundió un primer video del descarrilamiento del Tren Maya, que originalmente trascendió habría ocurrido en la estación Tixkokob de Yucatán, una antes de Izamal.

Hasta el momento no se ha confirmado que corresponda a dos descarrilamientos distintos en el Tramo 3 del Tren Maya, ya que a pesar de que las imágenes se muestran distintas, es posible que se deba a las labores del personal para el retiro del tren.

Fotos del accidente del Tren Maya; descarriló en Izamal, Yucatán

El descarrilamiento del Tren Maya en la estación de Izamal, Yucatán, correspondiente al Tramo 3, dejó diversas fotos que ya fueron difundidas en redes sociales.

Algunos de los pasajeros que viajaban a bordo del vagón del Tren Maya que se descarriló, grabaron videos y tomaron fotografías precisas desde el interior.

Otros usuarios que se encontraban en las instalaciones de la estación, pero en sentido opuesto, también capturaron el momento del descarrilamiento. Estas son algunas de las imágenes:

