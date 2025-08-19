La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no va a aceptar el “Proyecto Portero” contra el narcotráfico que propuso la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Desde la conferencia mañanera del 19 de agosto, Claudia Sheinbaum señaló que esta estrategia que propone el gobierno de Estados Unidos como “portero” no es un acuerdo real entre los gobiernos.

Asimismo, señaló que ninguna institución mexicana llegó a un acuerdo con la DEA y la única colaboración que se mantiene en materia de seguridad es un taller para elementos de la policía en Texas.

Por ello, aclaró que “no sabemos por qué emitieron este comunicado”, cuando no hay ningún acuerdo parecido.

Información en desarrollo...