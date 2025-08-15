La Guardia Nacional detectó una carga de fentanilo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Estado de México; ¿qué se sabe al respecto?

Ayer jueves 14 de agosto de 2025 se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional junto a personal de Aduanas aseguraron un cargamento con presunto fentanilo.

La droga que es traficada principalmente hacia Estados Unidos fue encontrada oculta en 75 rollos de poliuretano, una especie de plástico utilizado en múltiples productos como espumas aislantes.

Esto se sabe del hallazgo de fentanilo en el AIFA

La droga de fentanilo se detectó la noche de ayer jueves 14 de agosto, durante una inspección de seguridad de la Guardia Nacional en un almacén de una empresa logística, sin conocerse el nombre de la misma.

Este almacén se encontraba dentro de las instalaciones de la terminal aérea del AIFA, pero entre los agentes de la Guardia Nacional y un binomio canino, se logró localizar el cargamento de fentanilo.

La Guardia Nacional confirmó que el equipo detector de sustancias ilícitas comprobó la presencia del fentanilo escondido en los paquetes.

Igualmente se informó que este cargamento de rollos de poliuretano con fentanilo procedían de China, con destino hacia Quito, Ecuador.

El cargamento de fentanilo fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), desde donde se emprenderán las investigaciones.