La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Genaro Lozano Valencia para ser el próximo embajador de México en Italia, cargo que quedará a ratificación de la Comisión Permanente del Congreso.

De aprobarse la sugerencia de Claudia Sheinbaum, Genaro Lozano no solo será embajador de México en Italia, sino que será concurrente ante las repúblicas de,Albania, de Malta y de San Marino.

Claudia Sheinbaum envió la propuesta de Genaro Lozano como embajador de México en Italia a la Comisión Permanente, cuyos miembros discutirán el nombramiento en los próximos días.

Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador de México en Italia. (Redes sociales)

Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano para embajador de México en Italia; pronto comparecerá

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Genaro Lozano para embajador de México en Italia, cargo diplomático que podrá desempeñar luego de que la Comisión Permanente ratifique la sugerencia.

El próximo miércoles 19 de agosto, Genaro Lozano comparecerá por la mañana ante las comisiones y, por la tarde, el dictamen será discutido y votado por el pleno de la Comisión Permanente.

Cabe mencionar que Genaro Lozano ya cuenta con el beneplácito del gobierno italiano y de aprobarse su nombramiento en el pleno de la Comisión Permanente, asumirá oficialmente la representación diplomática.

Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador de México en Italia. (Redes sociales)

Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano para embajador de México en Italia; quién es él

Genaro Lozano es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York,

Actualmente, Genaro Lozano se desempeña como académico en la Universidad Iberoamericana y ha consolidado una carrera en los medios de comunicación, siendo analista político y columnista.

Según los informes, Genaro Lozano es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDMX) desde 2022 y se ha centrado en temas de diversidad sexual.

Con la propuesta de Genaro Lozano para embajador de México en Italia, Claudia Sheinbaum busca fortalecer la representación diplomática del país bajo el perfil de formación académica, experiencia y compromiso social.