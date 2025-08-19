Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos a México en atención a una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la deportación del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., quién se encontraba detenido por autoridades de Estados Unidos al ser acusado vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Para tener más detalles de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informar a la ciudadanía sobre el tema.

Nota en desarrollo, en breve más información...