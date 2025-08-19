La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos la “no intervención” ante los recientes operativos realizados cerca del territorio de Venezuela.

Desde la conferencia mañanera del 19 de agosto, Claudia Sheinbaum señaló que la negativa al intervencionismo “no solamente es convicción” de México, sino que es parte de su Constitución Política.

Asimismo, insistió en que “todo se resuelve con diálogo” y no es necesario amenazar la autodeterminación de los pueblos.

Claudia Sheinbaum se pronuncia contra la intervención por conflicto de Estados Unidos vs. Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la “no intervención” ante el conflicto de Estados Unidos vs. Venezuela.

Sheinbaum recordó que la política exterior de México va por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.

Por ello, insistió que, en pro de la seguridad internacional, de debe de dar prioridad a resolver los conflictos con diálogo.

“No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución. Claudia Sheinbaum

Esto ante el envío de buques de Estados Unidos a aguas internacionales que colindan con territorio venezolano, lo que ha tensado las relaciones internacionales más tras la recompensa anunciada para la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos vs. Venezuela: Ofrece recompensa por presidente Nicolás Maduro y manda buques cerca de su frontera

El gobierno de Estados Unidos continúa con la aplicación de medidas contra el narcotráfico y, en el marco de estas estrategias, envió buques al sur del Mar Caribe, cerca de la frontera con Venezuela.

Estos operativos tienen la participación de:

naves de guerra

aviones espía

un submarino con capacidad de ataque.

La movilización incluye a 4 mil efectivos que permanecen cerca de Venezuela desde la semana pasada.

Estas acciones se suman a la persecución estadounidense al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Esto luego de que lo relacionara con el Cártel de los Soles en Venezuela y al Cártel de Sinaloa en México.