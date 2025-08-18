A menos de un año del Mundial 2026, México recibió buenas noticias, pues tendrá dos partidos del repechaje, específicamente en el Estadio Monterrey.

Esta es una noticia que sorprende, pues el Estadio Monterrey no tenía presupuestado esta noticia de cara al Mundial 2026. Se puede decir que en el repechaje ya se siente un ambiente diferente.

Recordemos que esta sede de los Rayados, no es la única de México en esta Copa del Mundo. Se une el Akron de Guadalajara y el Estadio Azteca.

Estos dos últimos se encuentran en preparación para todas las exigencias de la FIFA. Ya que la Federación les pidió que cambiaran los palcos VIP para su gente, además de un pasto diferente.

¡Buenas noticias para México! Revelan que Monterrey será sede de dos partidos del repechaje para el Mundial 2026

La gran noticia la dio el presidente de la administración de Rayados:, Pedro Esquivel: "Serán dos partidos acá, una semifinal y una final, que es el modelo que se jugará. En las próximas semanas habrá más información, pero bueno, son dos boletos, de los últimos dos boletos que surgirán para el Mundial. Una vez ya inclusive hecho el sorteo que sucederá en diciembre".

Y sí, a Monterrey le han llovido las buenas noticias con respecto al Mundial 2026. Va tener el sorteo y los partidos de repechaje, más los importantes.

Lo cierto es que todavía no se sabe qué selecciones estarán en el recinto de Rayados, ya que todavía no terminan las eliminatorias.

¿Cuántos juegos del Mundial 2026 tendrá el Estadio de Monterrey?

Además de los repechajes y el sorteo, veamos los partidos importantes que estarán en el Estadio Monterrey. Se debe decir que no tendrá muchos del Mundial 2026.

En el Estadio de Monterrey se verán tres partidos de fase de grupos, y uno de segunda ronda. Algo diferente pasa con el Estadio Azteca, pues tendrá 5 encuentros, incluso 2 de fase KO.