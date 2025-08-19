La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy martes 19 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera de hoy martes 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar sobre su reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

La presidenta de México podría reaccionar a la respuesta de Viridiana Lorelei Hernández por la negación de venta de candidaturas de Morena en Nuevo León.

Tras la polémica de Beatriz Gutiérrez Müller por su supuesta mudanza a España, Claudia Sheinbaum se pronunciaría por la posible demanda contra Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y más periodistas.

Ortro tema importante será el acuerdo que alcanzó Ismael “el Mayo Zambada” con Estados Unidos, donde se declaró culpable por narcotráfico.

Respecto al narcotráfico, Claudia Sheinbaum mencionaría el lanzamiento del proyecto Portero de la DEA, en el que presuntamente colaboraría México.

Nota en desarrollo. En breve más información...