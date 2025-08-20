Una testigo reveló que la Guardia Nacional habría intervenido en el accidente del Tren Maya de hoy martes 19 de agosto.

A las 13:48 horas, un tren del Tren Maya sufrió un percance de vía, al bajar la velocidad cuando arribaba a la estación de Izamal, con destino hacia Mérida, Yucatán.

Aunque primeramente se habló de un descarrilamiento, y el Tren Maya confirmó el percance de vía por la baja velocidad, una pasajera dio su testimonio para relatar que fue más grave de lo que las autoridades les informaron.

Testigo explica accidente en el Tren Maya; habría sido un choque y Guardia Nacional intervino

Una testigo que viajaba a bordo del tren afectado, reveló que la Guardia Nacional tuvo que intervenir, cuyos elementos explicaron a los pasajeros que debido a un descarrilamiento, chocaron contra un camión que se encontraba en la zona de vías.

“Se descarriló el Tren Maya, nada más vimos como el vagón se volteó (...) a lo que explicó la Guardia Nacional es que había otro camión parado y nosotros eh chocamos con ese camión, porque en el cambio de vías se descarriló”. Testigo

Al documentar lo ocurrido, la testigo demostró con grabaciones que se trató de un choque, pero no contra un camión detenido, sino contra otro tren del Tren Maya.

“Dice la gente que se descarriló pero no es cierto, chocó (...) ese es otro tren, pensé que se había descarrilado pero chocó con otro tren”, narró la testigo.

Además la joven grabó el momento en el que la Guardia Nacional y elementos de la Sedena comenzaron a bajar el equipaje de los pasajeros, mientras que los usuarios comenzaron a ser desalojados del tren hacia la zona de vías.

Debido a que uno de los vagones afectados habría sido el de uso preferencial para personas con alguna discapacidad, la Guardia Nacional tuvo que cargar a algunos pasajeros con limitaciones para moverse.

🔴 Usuarios narran incidente del Tren Maya.



👉 Amelia, se encontraba en el Tren Maya al momento en que sufrió un percance. Según su testimonio, no se descarriló, ya que las autoridades habrían dicho que chocó contra un camión que estaba parado. pic.twitter.com/ziui4ohana — Azucena Uresti (@azucenau) August 19, 2025

¿Qué dijo el Tren Maya sobre el descarrilamiento de uno de sus trenes en estación Izamal?

El Tren Maya emitió un comunicado para confirmar un accidente en la estación Izamal, pero no habló sobre el descarrilamiento ni presunto choque contra otro tren.

Lo que informó fue que uno de los trenes, al bajar la velocidad para ingresar a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía, pero no dio más detalles sobre lo ocurrido.

Igualmente aseguró que se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes no sufrieron ninguna lesión.

Tras ser desalojados, los pasajeros fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa, y se integró una Comisión Dictaminadora para el inicio de las investigaciones.

El servicio en el resto de las estaciones del Tren Maya continuó funcionando con normalidad.