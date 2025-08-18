La Administración de Control de Drogas​ (DEA por sus siglas en inglés), emitió un comunicado en el que informó sobre el lanzamiento del proyecto Portero en busca de combatir al narcotráfico.

De acuerdo con la agencia de seguridad de Estados Unidos, el proyecto Portero va a operar de forma conjunta, debido a que aseveró que se contará con la colaboración de México.

Asimismo, la DEA expuso que el plan para combatir al narcotráfico consiste en una operación enfocada en desmantelar a los “guardianes” de los cárteles y te explicamos cómo funcionará.

DEA (Especial)

DEA lanza el proyecto Portero contra el narcotráfico

Como parte de las acciones que ha emprendido el gobierno de Donald Trump en busca de ponerle un alto a los grupos del narcotráfico, la DEA dio a conocer el lanzamiento del proyecto Portero.

En un comunicado, la agencia antinarcóticos del gobierno estadounidense refirió que el Proyecto Portero es una nueva iniciativa para fortalecer la colaboración con autoridades de México.

Al abundar en los detalles, la DEA resaltó que las acciones que se implementarán como parte del Proyecto Portero, se encaminarán al desmantelamiento de los “guardianes”.

Debido a ello, apuntó que serán operativos en contra de quienes se encargan de controlar los corredores de contrabando de narcóticos a lo largo de la frontera suroeste del país.

En ese sentido, la DEA aseveró que al anular las acciones de los “guardianes” de los grupos criminales y sus socios, se podrá asestar un golpe en la operación medular y el control de los cárteles.

Lo anterior debido a que afirmó que los “guardianes” son esenciales para las operaciones de los grupos delictivos, pues estos dirigen las rutas hacia Estados Unidos del fentanilo, metanfetamina y cocaína.

Incluso, la agencia resaltó que los “guardianes” son quienes garantizan que los grupos del narcotráfico accedan a las armas de fuego y el flujo de cantidades enormes de dinero en efectivo.

Nota en desarrollo. En breve más información.