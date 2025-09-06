Claudia Sheinbaum recibió una ovación de pie orquestada por Esteban Villegas, gobernador del estado de Durango, quien sorprendió a la presidenta este sábado 6 de septiembre al declararse “Claudista”.

El lunes 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum dio su primer informe de gobierno e inició una gira por cada uno de los 32 estados para dar a conocer los avances en su primer año.

La presidenta Claudia Sheinbaum inició el 5 de septiembre su gira nacional de rendición de cuentas por todo México y hoy sábado estuvo en Durango, donde recibió una ovación de todos los asistentes incluido el gobernador del PRI.

Durante su informe de gobierno en el estado de Durango, Claudia Sheinbaum recibió una ovación de pie orquestada por el gobernador Esteban Villegas, lo que sorprendió a la presidenta.

Al tomar la palabra para darle la bienvenida a Claudia Sheinbaum, Esteban Villegas, gobernador de Durango, pidió al auditorio presente que le ayudarán a “darle un aplauso fuerte y sincero a la presidenta”.

Los asistentes se pudieron de pie y comenzaron a ovacionar a Claudia Sheinbaum con gran emoción y, simultáneamente, Esteban Villegas le dirigió unas palabras:

“A nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta mujer de este país. Presidenta, en Durango se le quiere, se le respeta y aquí tiene su casa. Fuerte el aplauso. Me declaro Claudista”. Esteban Villegas, gobernador de Durango

¡Presidenta, presidenta!: Esteban Villegas dirige ovación en Durango para Claudia Sheinbaum a una sola voz

Claudia Sheinbaum viajó al estado de Durango para continuar con su gira nacional de rendición de cuentas y esta cuarta parada la sorprendió con una ovación de pie por parte de todos los asistentes.

El gobernador Esteban Villegas pidió a los asistentes que le dieran un fuerte aplauso a Claudia Sheinbaum y en cuestión de segundos el auditorio se llenó de una sola voz: ¡Presidenta, presidenta, presidenta!

Este sábado 6 de septiembre fue el segundo día de la gira nacional de Claudia Sheinbaum, que pretende durar al menos tres semanas para que la presidenta informe los avances de su gobierno en todas las entidades federativas.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene programado, tras su visita a Durango, dirigirse a Sonora y, posteriormente, a Nuevo León; se espera que visite tres estados al día.