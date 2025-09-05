Claudia Sheinbaum hizo una petición a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos: que se respete el trabajo de migrantes mexicanos.

En su gira por Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló más detalles de su reunión con Marco Rubio, durante la visita del funcionario estadounidense en México.

Al respecto, la presidenta de México hizo énfasis en un tema muy importante: los migrantes, ante la dura política migratoria de Donald Trump para detener y deportar a todas las personas indocumentadas.

Claudia Sheinbaum pide a Marco Rubio respetar el trabajo de migrantes mexicanos

En su discurso con motivo de su visita en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que le hizo una importante petición a Marco Rubio sobre los migrantes mexicanos.

Claudia Sheinbaum pidió a Marco Rubio, como representante del gobierno de Donald Trump, que se respete el trabajo de los migrantes de México, y se reconozca su contribución económica.

“Le dijimos (a Marco Rubio) que es muy importante para todas y todos nosotros: que reconozca a nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, porque no sólo ayudan a sus familiar en México, sino que han crecido también la economía de los Estados Unidos”. Claudia Sheinbaum

Esta no es la primera vez que Claudia Sheinbaum enaltece la importante labor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en abril de 2025 presentó las cifras de su aportación económica.

Por ello desde Guanajuato recordó que siempre defenderá a los connacionales: “su gobierno está siempre para protegerlos”, dijo.

Claudia Sheinbaum presenta cifras sobre el aporte del trabajo de migrantes mexicanos en Estados Unidos

El pasado 28 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum demostró con cifras la importancia del trabajo de migrantes de México en Estados Unidos por su aportación económica.

De acuerdo con lo presentado por la presidenta de México, los migrantes mexicanos aportan a la economía estadounidense el 80% de sus ingresos , y sólo el 20% restante es enviado en remesas a México.

Además, del total de habitantes en Estados Unidos, el 16% son mexicanos, cerca de 40 millones de personas.

Tan solo las cifras de 2024 señalan que los mexicanos que nacieron en Estados Unidos contribuyeron con 781 mil millones de dólares al PIB, mientras que en 2022 los migrantes indocumentados pagaron casi 100 mil millones de dólares de impuestos y seguros.