En medio de las tensiones provocadas por Saúl Monreal y sus intenciones anunciadas de gobernar Zacatecas en 2027, el actual gobernador de dicho estado, David Monreal, evitó saludar a su hermano Ricardo Monreal durante el evento de Claudia Sheinbaum.

El video de apenas medio minuto de duración, exhibe el momento en el que los hermanos David Monreal y Ricardo Monreal evitan saludarse, incluso, ambos voltearon sus cabezas para no tener que mirarse.

Unas horas previas al evento de Claudia Sheinbaum celebrado este viernes 5 de septiembre en Zacatecas, Ricardo Monreal había subido una foto en la que se le miraba sonriente junto a su hermano Saúl Monreal.

No hay paz entre todos los Monreal

El gobernador no saludó a su hermano el diputado durante el evento encabezado por Claudia Sheinbaum en Zacatecas

Es de recordar que cuando Saúl Monreal externó sus intenciones de candidatura, acusó a David Monreal de ser manipulado por un grupo político para bloquear sus aspiraciones políticas, situación que podría “hacerle” daño a Zacatecas.

Problemas con los Monreal: Así se vivió la tensión en el evento de Claudia Sheinbaum en Zacatecas

Que David Monreal evitara saludar a Ricardo Monreal durante el evento de Claudia Sheinbaum en Zacatecas no fue el único momento tenso, pues el gobernador lamentó que “el trayecto de la Cuarta Transformación no esté exento de resistencias”.

Estas declaraciones que se podrían interpretar como una indirecta a Saúl Monreal, se sumaron a sus otras afirmaciones: “están los que buscan mantener privilegios y prebendas perdidas, se enojan, se resisten y hasta tiran golpes, pero el pueblo manda”.

Al finalizar su discurso, David Monreal saludó enérgicamente a todos los integrantes del presídium, mientras que con Ricardo Monreal solo se dieron una palmada en el hombro, haciendo más evidente la separación entre ambos.

Las sospechas de un distanciamiento entre los Monreal se hicieron más evidentes cuando los asistentes aplaudieron a David Monreal mientras Claudia Sheinbaum destacaba el trabajo del gobernador. Sin embargo, Ricardo Monreal apenas levantó las manos.

¿Qué dijo Saúl Monreal de su hermano David Monreal? Hasta Ricardo Monreal salió embarrado

En sus redes sociales, Saúl Monreal aseguró que existe un bloque político que engaña y distorsiona la realidad frente a David Monreal, acusando que se trata de un grupo "que más daño le ha hecho al estado”.

“Si seguimos con sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes, Morena corre el riesgo de perder la gubernatura de Zacatecas”, dijo Saúl Monreal al partido guinda, a modo de justificar sus intenciones políticas en 2027.

El asunto fue más allá cuando Saúl Monreal señaló que si el pueblo lo respalda, entonces será gobernador “por encima de cualquier obstáculo”. Incluso, sentenció que, de no ser candidato, la Cuarta Transformación correría riesgo en Zacatecas.

“No se equivoquen, esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque sólo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la Cuarta Transformación” Saúl Monreal

En respuesta, Ricardo Monreal dijo sobre Saúl Monreal que es el hermano menor, por lo cual “es un rebelde sin causa, más bien un rebelde con causa”, exhortándolo a serenarse frente a la política anti nepotismo.

Claudia Sheinbaum fue clara con Saúl Monreal y su candidatura para 2027

Antes de encabezar el evento en Zacatecas, Claudia Sheinbaum dijo en conferencia mañanera no estar de acuerdo con el nepotismo, pues esa fue la principal razón por la que impulsó la iniciativa en febrero de este año.

“No voy a entrar en debate con Saúl (Monreal). Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa", dijo Claudia Sheinbaum en relación a las elecciones de 2027.

“A partir de 2030, un familiar no puede ser elegido en el mismo puesto en el periodo inmediato siguiente, Morena decidió que eso fuera desde el 2027, entonces, pues esa es la regla y ya”, precisó.