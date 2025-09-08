Un rayo impactó en la estación Xotepingo del Tren Ligero hoy domingo 7 de septiembre 2025, durante las fuertes lluvias en CDMX.

De acuerdo con los primeros informes, el rayo cayó sobre la catenaria de la estación Xotepingo del Tren Ligero, lo que provocó daños en el sistema eléctrico y tuvo que suspenderse el servicio.

Ante las afectaciones, se ofrece servicio de transporte provisional de Xochimilco a Estadio Azteca, y unidades de apoyo de RTP de Estadio Azteca a Tasqueña.

Por impacto de rayo en catenaria en estación Xotepingo, servicio provisional de tren ligero de Xochimilco a Estadio Azteca y servicio de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex de Estadio Azteca a Tasqueña. pic.twitter.com/ouRA3RevGi — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 7, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información...