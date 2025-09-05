El presidente Donald Trump amenazó a Venezuela con derribar aviones que se acerquen a sus militares.

La advertencia se da luego de que el gobierno de Estados Unidos acusara que Venezuela orquestó una incursión aérea sobre un buque de la Armada estadounidense.

Esto en respuesta al ataque de Estados Unidos contra un barco del narcotráfico proveniente de Venezuela, que dejó 11 muertos.

La amenaza de Donald Trump contra Venezuela por aviones que se acerquen a militares

Tras la incursión aérea venezolana reportada por Estados Unidos, Donald Trump amenazó al gobierno de Nicolás Maduro con que derribará cualquier avión de Venezuela que se acerque a sus buques militares en aguas internacionales.

Desde la Casa Blanca en una conferencia transmitida en vivo, Donald Trump firmó una orden para que regrese el Departamento de Guerra de Estados Unidos, en relevo del Departamento de Defensa.

Asimismo advirtió a Venezuela que se derribará cualquier avión venezolano que se acerque peligrosamente a los buques militares de Estados Unidos en el Caribe.

Así lo dio a entender al sugerir al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, sobre la libertad que tendrán las fuerzas estadounidenses de atacar cualquier objetivo que se considere peligroso.

“Si ellos hacen eso, usted tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer". Donald Trump

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela: las claves entre Donald Trump y Nicolás Maduro

Como parte de las acciones de Donald Trump para combatir el narcotráfico, fuerzas militares de Estados Unidos destruyeron un barco del narcotráfico venezolano el pasado 2 de septiembre.

Dicho barco pertenecía al grupo criminal Tren de Aragua, por lo que fue liquidado al sur del Caribe, con un saldo de 11 muertos.

El gobierno estadounidense aseguró que mantendrá las operaciones para destruir cualquier barco con cargamento de drogas o ligado al narcotráfico.

En tanto, Donald Trump sostuvo que Venezuela generó dos grandes problemas para Estados Unidos: el narcotráfico y la migración ilegal, entre ellos criminales que residen en el país estadounidense.

A los dos días de esta operación estadounidense, dos aviones de combate F-16 de Venezuela fueron avistados sobrevolando el buque destructor lanzamisiles Jason Dunham.

Donald Trump acusó que fue una demostración de “fuerza” o provocadora de Venezuela, para interferir con las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico.

Para prevenir otra incursión aérea de Venezuela sobre buques militares de Estados Unidos, Donald Trump ordenó derribar cualquier aeronave venezolana sospechosa.