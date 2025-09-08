Habitantes de Tepoztlán, Morelos, emprendieron una solicitud de juicio para que Gerardo Fernández Noroña restituya las tierras que se adjudicó en el Valle de Atongo.

Esta decisión se ha tomado ante el escándalo de la mansión de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña y el hecho de que esta se encuentra en una zona ejidal.

El objetivo de los habitantes de Tepoztlán, Morelos, es que se recupere la propiedad comunal y se garantice que los terrenos regresen a la comunidad.

Información en desarrollo…