Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidenta Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció durante el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum tras sus polémicas vacaciones en Japón.
El Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, fue captado este lunes 1 de septiembre como uno de los invitados especiales de Claudia Sheinbaum para su primer informe de gobierno en Palacio Nacional.
López Beltrán fue visto saludando a otros invitados en la ceremonia.
Nota en desarrollo.